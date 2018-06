La venta de entradas en ambos estadio demuestra la tremenda ilusión que tienen las aficiones de Extremadura y Cartagena por subir a Segunda. Por los seguidores no va a quedar y ayer en Almendralejo se vendían 5.879 entradas y esta mañana se han agotado las entradas para no abonados, mientras que en Cartagena ya se venden también las entradas de la vuelta. Además, llenaron los dos primeros autobuses qur irán el próximo domingo a tierras extremeñas. Saldrán a las doce de la noche del sábado y volverán a Cartagena casi para ir a trabajar o a clase, según el caso. La ilusión está desbordada ante la importancia de la cita y los que no puedan viajar al encuentro de ida podrán disfrutar del partido en el Palacio de deportes a través de la pantalla gigante que colocará el Ayuntamiento para tan importante evento.

La venta de entradas en Cartagena sigue en horario de mañana y tarde y la reserva de los abonados estará vigente hasta el día 20 de junio. Los socios pagan entre los 5 y los 10 euros, mientras que los que no lo son pagarán entre los 10 y los 25 euros. Serán cincuenta en el caso de querer una entrada de palco vip. Hay que recordar que se han intercambiado 924 entradas por lo que los visitantes en ambos campos pagarán 10 euros por entrada. El autobús para los seguidores del Efesé es gratuito, aunque tendrán que poner una fianza de 10 euros que les será devuelta en el retorno.

La plantilla albinegra ha regresado hoy al trabajo para seguir preparando la parte deportiva y con especial interés en recuperar a los futbolistas que estaban tocados. No jugará Cordero, que tiene una lesión muscular que tiene un periodo de recuperación de entre 8 y 10 días. Se espera también la decisión del compité sobre Sergio Jiménez y José Gaspar.