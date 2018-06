Ya no hay más. Un partido decidirá el aspirante que sube a Segunda División y el que tendrá que volver a intentarlo el próximo año. El Efesé, que mostró claros síntomas de cansancio en Almendralejo, sigue vivo en la eliminatoria aunque tiene desventaja. Perdió 1-0 y debe conseguir marcar para tener opciones de ascender y hacerlo además ante su afición. Precisamente los seguidores albinegros, lejos de hundirse por el tropiezo, han estado comprando entradas desde primera hora de la mañana para intentar llenar el estadio municipal Cartagonova el próximo domingo a las 18. 30 horas. Desde la federación de peñas solicitan un último esfuerzo para animar a un equipo que todavía puede conseguir el objetivo a pesar de que para ello debe mostrar una mejor cara e incluso tener algo más de suerte. Ayer fue anulado un gol válido a Aketxe, que también se topó con el palo en la mejor ocasión albinegra.

Intentará Monteagudo recuperar a Jesús Álvaro y Cordero y se suma Diego Benito a la lista de tocados. No contará con el sancionado Sergio Jiménez y eso sí, no vio cartulina amarilla ninguno de los apercibidos por lo que no habrá nuevas bajas por sanción. La plantilla solicita un estadio lleno para meter presión a los de Sabas e intentar estar en la Liga123. Apurarán las opciones que todavía tiene el equipo. Las oficinas no cierran al mediodía para facilitar la adquisición de las entradas y abren cada día a las 10 y cierran a las 21 horas. Para los abonados oscilan los precios entre los 5 y los 10 euros. Hasta los 25 euros pagarán los que no sacaran su abono en verano. 50 euros cuesta el palco vip.