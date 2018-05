El Cartagena ya sabe todo lo que tiene que saber para este fin de semana. Arranca la fase de ascenso. El rival, el Rayo Majadahonda. El horario, el sábado a las 16.15 horas. La ilusión desbordada en los aficionados que saben que el partido de ida en el municipal Cartagona es vital para la eliminatoria por el ascenso que afronta el FC Cartagena. En la apertura de las oficinas aguardaban para comprar sus entradas. Los socios tendrán su sitio reservado hasta el jueves a las nueve de la noche, ya que el encuentro es en sábado y eso ha acelerado los trámites. Los precios para los abonados oscilan entre los 8 y los 15 euros. Para los que no tienen carnet, la cuantía a pagar va entre los 10 y los 25 euros. El horario para facilitar la compra será de 10 a 21 horas ininterrumpidamente. El sábado será 10 a 13.30 horas.

Los niños de hasta 5 años pasarán de forma gratuita. El resto de pequeños pagarán lo mismo que cueste su localidad. No habrá distinciones. El partido será televisado por las plataformas de la Liga 123 y eso ha determinado el horario. Todavía no se sabe el horario ni el día del encuentro de vuelta, aunque los peñistas preparan la animación para el sábado y ya piensan en el próximo desplazamiento al Cerro del Espino. Además, los aficionados demandan una pantalla gigante para aquellos seguidores que no puedan desplazarse hasta tierras madrileñas para seguir el definitivo encuentro por el ascenso a Segunda División. Hay ilusión y así lo demuestra la propia foto del FC Cartagena.