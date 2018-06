La campaña realizada por la policía local de Cartagena en los últimos días pretendía concienciar a los ciudadanos que tengan animales de las normas vigentes de la ordenanza. Se ha saldado con un total de 122 denuncias. Muchas de ellas han sido por no estar inscrito el animal en el censo canino municipal (18), no llevar el microchip (17), ir sin correa (15) o no seguir el calendario de vacunaciones (13).

Con respecto a los perros potencialmente peligrosos, las principales denuncias se referían a no llevar el bozal adecuado (12), carecer de licencia administrativa el dueño del perro (10) o carecer el propietario de seguro de responsabilidad civil (8). En los espacios públicos, los animales de compañía deben ir sujetos por correa, cadena o collar y los catalogados como potencialmente peligrosos, tienen la obligación de llevar el bozal correspondiente a su raza y ser conducidos con una correa no extensible.

La ley también obliga a los dueños a mantener los espacios en los que los animales habitan en buenas condiciones de limpieza. Además, en el caso de estar estos espacios en el exterior, deberán estar construidos con materiales impermeables y evitar que las mascotas no estén expuestas ni al sol ni a la lluvia. En este apartado hay que señalar 4 denuncias por no mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias, y 7 por causar molestias al vecindario por falta de vigilancia o control.