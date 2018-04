El Pleno aprueba el acuerdo entre Ayuntamiento y UCA

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el protocolo de actuación con la Universidad de Cádiz (UCA) para el "desarrollo de la ciudad" y el "fortalecimiento de su campus universitario", con los votos a favor del equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz--, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que sí ha sido aprobada por unanimidad la enmienda de adición presentada por el PP a esta moción, en la que piden que se especifique en el protocolo que "se mantenga el uso hotelero en los espacios no cedidos a la Universidad, para que se pueda desarrollar en dicho enclave el proyecto hotelero que estaba previsto y que está llamado a continuar con la configuración del borde litoral y la mejora de los barrios de La Viña y El Balón".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha señalado que no se pretende destinar toda la parcela del Campo de las Balas a uso deportivo --para las pistas deportivas de la futura Facultad de Ciencias de la Educación--, sino sólo una parte, y esta operación es "compatible" con el uso hotelero de la parcela.

Vila ha subrayado que este protocolo permitirá darle uso a los bajos de la pérgola de Santa Bárbara y al solar del Campo de las Balas, así como la puesta en marcha y la gestión conjunta del Teatro del parque entre el Ayuntamiento y la UCA.

"El Ayuntamiento será parte de la solución y en el marco de esta voluntad política no vamos a ser obstáculo para que la Facultad de Ciencias de la Educación pueda venir a la ciudad", ha afirmado Vila, que ha añadido que "este protocolo antepone los intereses de la ciudad por encima de los intereses de partido".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, ha recalcado la importancia de "una colaboración institucional" en este asunto, defendiendo tanto el modelo universitario que se plantea para la ciudad como el modelo turístico.

"Esta iniciativa viene a mejorar y avanzar en un modelo distinto de ciudad y tendremos la Facultad de Ciencias de la Educación, pero no descartamos un complejo hotelero reajustado a las necesidades de Cádiz", ha añadido.

Asimismo, la portavoz del equipo de gobierno, Ana Fernández, también ha defendido el protocolo, destacando que con él se está apostando por "un modelo de ciudad inclusivo" que conllevará la revitalización de los barrios de la zona.

"Lo que pretendemos es cambiar el modelo de ciudad, atraer a otro tipo de público, hacer una ciudad más accesible y disfrutar de las bonanzas de esta tierra y creemos que es una apuesta ilusionante y muy importante para la ciudad", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha reprochado al equipo de gobierno que no haya consensuado este protocolo con el resto de grupos políticos. Aun así, se ha mostrado a favor del mismo al entender que conlleva "actuaciones que se realizan con la Universidad y que suponen beneficio tanto para la institución académica como para la ciudad de Cádiz".

El portavoz del PP, Juan José Ortiz, ha insistido en que este protocolo "no es en ningún momento un convenio, no tiene efectos jurídicos ninguno, por lo que ha pedido que se lleve al Pleno "un convenio específico y no este protocolo de intenciones".