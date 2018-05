Jesús Casas: «Si el Cádiz va sexto es porque ha sido competitivo»

Jesús Casas había llegado el pasado verano al Cádiz después de una exitosa etapa de tres temporadas en el FC Barcelona, club al que llegó de la mano de Luis Enrique. En su vuelta a la entidad del Ramón de Carranza estaba completando un gran papel en su retorno a la escuadra cadista, pero la oportunidad de marchar a Inglaterra era única. Y la ha aprovechado. Tal es así que tienen contrato en vigor después de cumplir sus objetivos y, salvo sorpresa, seguirá allí.

Mientras, durante su periodo de vacaciones, el gaditano acude al gaditano hotel Las Cortes para ser protagonista en los micrófonos de COPE Cádiz.

Pero desde la distancia saca tiempo para seguir al Cádiz CF. «Suelo ver el Cádiz CF por internet. Sólo vi 45 minutos ante el Barça B, pero no lo pierdo de vista. Si se perdió allí no fue por cuestión de actitud, simplemente no salieron las cosas y se cometieron errores», asegura el gaditano.

Por eso no pierde la fe en la disputa del próximo ‘play off’. «Sumando seis puntos de seis estaremos ahí. Ganando al Tenerife se aclararía el panorama en una división muy irregular en la que cualquiera te puede complicar la existencia», matiza. Y añade: «El Cádiz CF ya no va tan de sorpresa y los rivales generan planteamientos para frenar a Salvi y Alvarito, que son las principales armas ofensivas del equipo».

En esta línea, Casas recalca: «Hay cierta decepción si no vas al ‘play off’ porque has estado toda la temporada ahí. Pero que quede claro que los principales afectados son los jugadores y el cuerpo técnico. Ellos son los primeros en querer subir de categoría».

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN DEPORTES COPE