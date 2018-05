Cervera: «Ganar nos acerca al play off»

Barcelona se ha convertido en los últimos meses en epicentro de una actualidad que también lo es este fin de semana para el Cádiz CF. Porque el domingo por la mañana, el Mini Estadi acoge un choque ante el filial azulgrana que puede ser casi definitivo para los intereses gaditanos.

Álvaro Cervera sabe que dar ese impulso en la ciudad condal se antoja clave en la lucha por el ‘play off’. “Una victoria en Barcelona te acerca mucho al ‘play off’. No será definitivo pero son 66 puntos que son muchos”.

El técnico no olvida la situación delicada en la que se encuentra el conjunto culé. “No sé como hubiera preferido que llegara el Barcelona B. Nunca sabes el nivel que pueden dar. Son jugadores que si tienen su versión buena son un gran equipo. No conozco a un filial que no vaya a ganar desde el primer momento”.

Aleñá y Ruiz de Galarreta son las ausencias azulgranas. “Las dos bajas que tiene el filial son importantes porque son futbolistas que pueden jugar pronto en Primera División”.

