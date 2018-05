Calderón: «Nadie piensa que el Cádiz no pueda ganar en Granada»

El entrenador gaditano Antonio Calderón ha estado este martes en las tertulias que la Cadena Cope hace en el hotel Las Cortes para dar su visión de cómo ve al Cádiz CF antes del encuentro de este sábado en Granada. Calderón, que ha descartado ya una oferta en el extranjero, espera que este verano le sigan llegando ofertas.

Centrado en el Cádiz CF, el que fuera jugador y entrenador cadista resta importancia al empate logrado por el Tenerife en el minuto 92. “Estas cosas pueden pasar. Era un partido igualado y ambos equipos compitieron bien. Verdaderamente, sorprendió que el Tenerife se fuese arriba con tanto en los últimos minutos sin jugarse nada. Fue un gol típico de Segunda B porque mandaron el balón hacia arriba y llegó el disparo tras un rechace”, manifestó.

A pesar del jarro de agua fría que supuso el gol canario, Calderón destaca la reacción gaditana. “El Cádiz CF tuvo una última llegada clarísima que pudo ser el 2-1. Ahora, hay que seguir con la ilusión intacta y no hay que olvidar que llegar a la última jornada dependiendo de ti no está pagado. Yo sí veo al Cádiz CF en ‘play off’ porque ha demostrado que compite muy bien. Es verdad que no arrolla, pero de la manera en la que está jugando ha conseguido muchos resultados. Y los demás también tienen que jugar”, recuerda el gaditano.

