El alcalde, "contento" por la votación en Podemos

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha manifestado que está "contento" y "satisfecho" porque la votación interna celebrada como consecuencia de la compra del chalé de Pablo Iglesias "no haya generado problemas internos de carácter orgánico y una división" en el partido. "No se perseguía que hubiera un problema interno dentro del partido y me satisface que la consulta no lo haya generado", ha asegurado.

Cuestionado sobre si ha servido para algo su enfrentamiento con Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, el alcalde de Cádiz ha manifestado que "ha servido para poner de manifiesto lo que siempre se ha hablado, que en Podemos existen distintas sensibilidades y nadie a estas alturas se escandaliza porque eso pase".

En este sentido, ha señalado que "no ha habido contacto" con Pablo Iglesias, "ni falta que hace", ya que "cada uno está en sus obligaciones". "Las relaciones son buenas, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a que personas de un mismo partido discrepen, pero estamos acostumbrados, es sano", ha manifestado González, que ha añadido que "preocuparía que no hubiera discrepancia".

Además, el alcalde de Cádiz ha querido dejar claro que se trata de una opinión personal, "no es un conflicto con anticapitalistas". Así, sobre él mimos y, tras insistir en que fue él quien expresó su opinión personal, ha asegurado que "para nada" sale "cuestionado".

"Reitero mi satisfacción porque la votación no haya generado problemas de carácter orgánico y una división", ha subrayado González, que ha añadido que "toca seguir y dar pelea, construir y prepararnos para lo que viene en este país".

En este sentido, ha afirmado que "hay que construir un nuevo modelo de futuro donde desde luego no caben las organizaciones criminales y las que según la Audiencia Nacional tenían una caja B desde 1989 y se financiaban de forma ilegal". "Se está organizando una moción de censura y tenemos que caminar todos juntos para impedir que este tipo de organizaciones dirijan los designios de todo un país entero", ha concluido.