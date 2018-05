Greenpeace planta placas solares en el Ministerio de Energía, en Madrid

GREENPEACE ENERGÍA

Madrid, 17 may (EFE).- Activistas de Greenpeace han colocado hoy en la fachada del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en Madrid placas solares y han desplegado pancartas para llamar la atención sobre el aprovechamiento de la energía solar, acción que desarrollan también en el Parlamento Europeo, en Bruselas.,Con esta acción los activistas de la organización ecologista pretenden denunciar la poca atención de los políticos que "no están haciendo nada" para aprovechar la energía del so