La Fiscalía archiva 3 denuncias contra el Principado por la muerte de lobos

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha archivado tres denuncias interpuestas contra el Ejecutivo asturiano por el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2017-2018 y la muerte de ejemplares en batidas.

Las denuncias habían sido presentadas por la Coordinadora Ecologista de Asturias, el Fondo Mundial para la Naturaleza en España (WWF España) y por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, que acusaban al Principado de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, un delito continuado contra la fauna y prevaricación administrativa.

Una denuncia se refiere a la caza de un lobo el 1 de octubre de 2017 en la reserva de caza de Cangas del Narcea; en otra se cita la caza de un ejemplar en una cacería celebrada el 17 y el 22 de noviembre en Castropol; y también se adjunta información sobre la muerte de otros dos lobos el 9 de diciembre de 2017 en la reserva de caza de Somiedo, del concejo de Teverga.

Además, la Fiscalía había recibido informes sobre supuestas irregularidades en cacerías de lobos realizadas por la Consejería en noviembre de 2017.

Las diligencias de investigación han sido archivadas por la Fiscalía al entender que en los hechos denunciados no hay indicios de infracción penal, aunque los denunciantes pueden reproducir su denuncia en el juzgado de guardia si no están conformes con el decreto dictado.

En el transcurso de las diligencias, el Ministerio Público analiza la situación legal del lobo en el Principado de Asturias, esto es, qué tipo de protección tiene, y destaca, apoyado en informes técnicos y reiterando lo que ya viene advirtiendo en las últimas memorias de la Fiscalía asturiana, que la Administración del Principado "juega con la ambigüedad al tratar la regulación de la especie, pues no realiza un posicionamiento claro y terminante sobre cuál es la protección que desea atribuirle, prefiriendo partir de una determinación genérica".

No obstante, apunta que eso "no implica que se esté cometiendo delito alguno pues lo absolutamente relevante" para que fuera así sería poder acreditar de forma fehaciente que la administración aprueba dar muerte al lobo a sabiendas de que el mismo ha pasado de un estado de conservación favorable o no favorable.

El Fondo Mundial para la Naturaleza es crítico con la gestión del lobo por parte del Gobierno asturiano y en noviembre de 2017 presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por el "mal funcionamiento y falta de transparencia" del Principado en las batidas de lobos.