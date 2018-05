Vecinos de Collserola asustados por los jabalíes en la zona

Compartir tu vivienda con jabalíes,no es un hecho excepcional sino habitual para los vecinos de Collserola.Una situación que empieza a ser peligrosa porque los jabalíes estan aumentado en población y agresividad en busca de comida.El censo de estos animales en el Parc Natural de Collserola se aproxima a 1.500 ejemplares, y según el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona,Josep Ramón López Olvera la causa del aumento" es la falta de un depredador natural en la zona y eso provoca que la regulación de la población de jabalíes solo pasa por la mortalidad antropogénica".

Los vecinos consultados por Cope, reconocen que estan preocupados porque ya se han producidos pequeños ataques y no es agradable abrir la puerta de tu casa y encontrarse jabalíes, Pilar reconoce" em mi puerta me los he encontrado,claro que estoy preocupada,son animales salvajes que muerden", otra vecina Mamen corroboraba la situación" cada día hay más,son más peligrosos y pedimos soluciones porque sino habrá un desgracia que lamentaremos". Algunas personas que han sido atacadas, han necesitado puntos de sutura a causa de las heridas causadas.

Un reciente estudio,coordinado por López Olvera detalla el problema y explica que los ataques se deben por la competencia entre los mismos jabalíes por encontrar comida y porque cada vez están más habituados al entorno urbano, y alerta que no se debe dejarles comida porque agrava el problema" la clave es la alimentación, porque esta demostrado que la alimentación directa,los comedores de colonias de gatos,las basuras y las zonas verdes,ricas en lombrices y agua,atraen a los jabalíes".

Los jabalíes son animales nocturnos, que bajan a última hora de la tarde,pero los vecinos señalan que en las últimas semanas han sido vistos a cualquier hora del día.