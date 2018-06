El socialista Álex Pastor, nuevo alcalde de Badalona

El primer secretario de los socialistas en Badalona, Àlex Pastor, ha sido investido alcalde de la ciudad tras la moción de censura contra Dolors Sabater, de Gaunyem Badalona en Comú. Moción que ha prosperado gracias a los votos de los diez regidores del Partido Popular, los tres del Partit Socialista de Catalunya, y el de Ciudadanos. Por su parte, Units per Avançar se ha abstenido y los otros 12 ediles han votado en contra.

El nuevo alcalde reconoce que "no será fácil" gobernar con sólo tres regidores. Eso sí, se ha comprometido al "diálogo" con el resto de partidos en el consistorio. Pastor sostiene que el cambio de color en el gobierno de Badalona ha de servir para devolver a la ciudad "a la centralidad política y a la gestión puesta al servicio" de los vecinos. En este sentido, ha afirmado que "Badalona no es independentista", pese a que Dolors Sabater "ha actuado como si tuviera detrás una mayoría que no tiene" ni en el consistorio ni en la propia ciudad.

El líder del PP Cataluña, Xavier Garcia Albiol, ha mantenido en suspenso su posicionamiento hasta el final del pleno e, incluso, ha pedido un receso para acabar de ultimar su decisión. Finalmente, Albiol ha dado su sí a la moción de censura, y ha dejado claro en su discurso que Álex Pastor será un alcalde "transitorio". También se ha dirigido a la ya ex alcaldesa, asegurando que el legado de Sabater "será el más nefasto que un alcalde puede transmitir". "En tres años, han conseguido dividir y fracturar la convivencia en los barrios", ha añadido el popular al respecto.

Sabater lideraba desde junio de 2015 la alcaldía de Badalona, en un gobierno formado por Guanyem Badalona en Comú, ERC e ICV-EUiA. Fue investida con los votos de la entonces CiU y el PSC. Los socialistas retiraron su confianza al considerar que Sabater no ha garantizado la neutralidad del consistorio ante el conflicto independentista.