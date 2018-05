Policias Nacionales piden irse de Cataluña.

Al agravio económico,vivir en Barcelona es más caro que en otras zonas de España, a la falta de Policias Nacionales locales,se añade una escalada de la presión social, que provoca que incluso los agentes más arraigados en Cataluña pidan un cambio de destino.La situación ha empeorado tanto, que los policias tienen que esconder su profesión. Es el caso de un agente, que lleva 8 años en Cataluña, y que reconoce en Cope su silencio laboral " desde hace dos años,es imposible decir donde trabajas. Te tienes que esconder,ante los conocidos del gimnasio, para evitar problemas".

Los sindicatos policiales,reconocen que la desafección no empezó el 1 de Octubre, sino que era latente con anterioridad y que ahora se ha incrementado,hasta límites preocupantes. Luis Mansilla (SUP) señala" viene de lejos, pero ahora es mas preocupante, el acoso de los CDR,lo que sufren en la escuela los hijos de los agentes,provoca que muchos pidan su salida y la situación no parece que vay a mejorar en el fúturo". Los representantes de la Policia consideran que es necesario la creación de un plus económico,similar al establecido para el Pais Vasco,para evitar el goteo de salidas que debilitará la estructura de la Policia Nacional en Cataluña

.Otro factor,es la falta de agentes catalanes,que prefieren ingresar en los Mossos d'Escuadra o en las Policias locales, mejor retribuidas, que opositar en los Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto provoca que Cataluña, sea un destino de paso,con agentes de otras zonas de España que luego de dos años de destino quieren volver a sus ciudades de origen.

En la actualidad en Cataluña, hay 2.750 agentes de la Policia Nacional, lo que representa un déficit de 1.100 policias para cubrir el cupo previsto.