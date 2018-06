Los trabajadores del metro denuncian que los grafiteros les amenazan con pistolas eléctricas

Trabajadores del metro de Barcelona han explicado a COPE que últimamente los grafieteros actuan por Can Boixeras, ya sea porque tienen un acceso controlado para poder acceder a las vías o porque allí hay un párquing de trenes y tienen más comboyes a su disposición para pintarlos. El problema, según el secretario de UGT en el metro, Jordi Gómez, es que a estos grafiteros se les puede encontrar en cualquier sitio, en los talleres, en las vías o en las estaciones y la empresa no encuentra soluciones para evitarlo. Gómez deja claro que sólo con vigilantes de seguridad privada no es "suficiente" para afrontar esta situación, como así se ha demostrado, y por este motivo pide medidas "más globales". Y en definitiva, la implicación de Guardia Urbana y de Mossos, además de la propia empresa "porque se está convirtiendo en un problema de seguridad importante que afecta no sólo a los trabajadores, sino también a los usuarios del metro porque en ocasiones paran el servicio".

Hay que tener en cuenta que grupos de grafiteros han dado un "salto cualitativo", dicen los trabajadores, y ya los amenazan con pistolas táser, con pistolas eléctricas. El último caso se produjo este lunes en la estación de Can Boixeras de la línia 5, cuando varios grafiteros pararon el servicio unos diez minutos. no llevaban material para hacer un grafiti propiamente, pero sí portaban una pistola eléctrica. según TMB este grupo o bien intentaba grabar algún tren pintado anteriormente o estaban preparando otra acción. Jordi Gómez, ha precisado a COPE que ya les han alertado otras veces del uso de este tipo de instrumentos por parte de los grafiteros.