El 88% de los abuelos cuidan a sus nietos,sin decidir el momento.

La figura de los " abuelos esclavos" se incrementa en los últimos años, a causa de los efectos de la crisis económica. Un estudio realizado a 750 personas mayores de 60 años en Cataluña desvela que solo el 12% de los abuelos que esta con sus nietos decide el momento para compartir su tiempo con sus descendientes más pequeños.La clave es que la figura del abuelo esta sustituyendo a las guarderias y a las actividades extraescolares,que tienen un coste económico que muchas familias no pueden soportar.

La socióloga Sónia Díaz, que ha elaborado el estudio advierte" puede generar problemáticas porque quieren desarrollar acciones con sus nietos,que no les corresponden por edad", y recomienda" que busquen tiempo para ellos mismos porque en esta etapa tienen que cultivar aficiones que antes no han podido hacer antes".

Las tareas más habituales de los abuelos, son llevar y recoger a sus nietos en la escuelas y darles de comer y de cenar diariamente

El estudio determina que hay tres perfiles de abuelos; los abuelos cuidadores, los que no saben decir no y poner límites a las demandas de sus hijos y un tercer grupo que saben decir no y deciden cuándo y cómo adoptan el rol de cuidador.

Esta mañana se ha inaugurado el XX salón FiraGran, donde se espera llegar a los 35.000 asistentes en más de 400 actividades hasta el sábado. El buen tiempo puede favorecer el éxito del certámen dedicado a las personas mayores y su bienestar.