La justicia anula la adhesión del Ayuntamiento de Castelldefels a la AMI

El juzgado Contencioso número 4 de Barcelona ha anulado la adhesión del ayuntamiento de Castelldefels a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Es la cuarta sentencia que va en esta línea, después de que la justicia también anulara la adhesión de Reus, Terrassa y de la Diputación de Barcelona. la sentencia recuerda que no queda acreditado que el consistorio haya pagado las cuotas de la asociación, y también deja claro que dentro de las "comptencias municipales" que determina la Ley de Bases de Régimen Local y en la normativa específica de cada comunidad autónoma "no se hallan las finalidades y objeto contenidos en los estatutos de la AMI".

Desde el Partido Popular respetan la decisión de la justicia y piden al gobierno municipal que la acate y no la recurra, para no continuar gastando recursos públicos en esta cuestión. lo ha dicho a COPE el ex alcalde de Castelldefels y portavoz del grup municipal popular en el Ayuntamiento, Manuel Reyes, quien también ha recordado que "no tiene sentido" la adhesión de este municipio en la AMI teniendo en cuenta que "el 80% de los vecinos no son independentistas".

Por este motivo, Reyes ha anunciado que va a pedir a PSC y a Ciutadans que aúnan esfuerzos para forzar la celebración de un pleno extraordinario y que se ratifique la decisión de la justicia. En defintiiva, para asegurarse de que el gobierno municipal no va a recurrir la sentencia.

Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución anunciaron que iban a enviar un requerimiento a todos los ayuntamientos adheridos a la AMI para que devuelvan las cuotas pagadas a esta asociación. También les advirtieron de que en caso de no hacerlo los podrían llevar al Tribunal de Cuentas. Demanda que tienen intención de presentar antes de agosto.