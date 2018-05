PP y Ciudadanos no irán a la fiesta del Dimoni,por su utilización politica.

Nueva polémica en Badalona,por la utilización de una figura que es un emblema para toda la ciudad, el Dimoni que se quema cada 10 de mayo en la playa,con motivo de la Fiesta Mayor

.Con 78 años de tradición, este año la popular escultura de madera y cartón que se exhibe en la playa de la localidad,tiene una configuración que exhibe explicitamente las tesis independentistas.La figura representa a un preso que intenta romper los barrotes de una celda,presentada con el número 155, en clara alusión al artículo de la Constitución.La figura esta rodeada por bufanda amarilla y lazos de este color,utilizado por los independentistas para pedir la excarcelación de los politicos en prisión preventiva,por orden judicial.

Esta imagen del Dimoni, ha provocado tormenta politica, y los grupos del Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que por primera vez, no asistiran al acto del 10 de mayo, cuando se quema la figura. El presidente del PP en Catalunya y ex-alcalde del municipio,Xavier Garcia Albiol responsabiliza" a la alcaldesa Dolors Sabater,que expulsa a miles de vecinos de Badalona de la Fiesta,utiliza politicamente una figura que es de toda la ciudad". Albiol señala que plantar este Dimoni es un insulto a los que no compartimos la ideología de la alcaldesa.

Ciudadnos tampoco ira a la Fiesta y el PSC no comparte la figura representada pero no boicotearán el pregón y la comitiva previa a la quema del Dimoni porque" no podemos ceder los espacios que son de todos".

El Gobierno municipal de Guanyem Badalona se defiende alegando que el modelo de esta año, ha sido escogido por un proceso participativo por 772 personas.

La figura como marca la tradición sera quemada el próximo 10 de mayo, en uno de los actos mas populares de la Fiesta Mayor de Badalona.