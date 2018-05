Batalla por el espacio público en Cataluña

En las últimas semanas se han vivido momentos de tensión en varios municipios de Cataluña a cuenta de los símbolos independentistas. De hecho, y como respuesta a los llamados comités de defensa de la república (CDR) y su intento de "amarillear" ciudades y pueblos, surgieron los GDR, los grupos de defensa y resistencia o más recientemente "brigadas de limpieza" que se dedican a retirar lo que llaman material amarillo. Pero en los últimos días este enfrentamiento ha llegado hasta las playas, donde se han instalado cruces de madera,de color amarillo, una iniciativa a favor de los políticos presos. El incidente más grave se produjo ayer, en Canet de Mar (Barcelona), con enfrentamiento incluído entre independentistas y personas que quitaban estas cruces. Hubo cinco heridos leves. Pero ya el pasado fin de semana se produjo también un enfrentamiento verbal en Llafranc y Calella de Palafrugell (Girona) entre los que querían quitar las cruces por considerar que se estaba invadiendo un espacio público, que debe ser de todos, y los defensores de la iniciativa. En cualquier caso, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente explican a COPE que el ministerio no puede intervenir en estos casos porque no se tratan de elementos o estructuras estables que estén en la costa, sino que debería actuar el consistorio afectado.

Y ante los casos cada vez más frencuentes de tensión entre ciudadanos, algunos ayuntamientos están empezando a tomar medidas. En el caso del consistorio de Arenys de Munt se posiciona claramente a favor de los independentistes y ha anunciado que tiene intención de multar a aquéllos que retiren sus símbolos, como los lazos amarillos, de la vía pública y de espacios privados sin las atuoritzaciones pertinentes. Va a estudiar si se puede multar en base a la ordenanza de civismo. Así se aprobó en una declaración institucional que firmaron el Pdecat, la CUP y ERC y que rechazan de plano tanto el PSC (que no firmó el texto) como el Partido Popular. Precisamente el concejal del PP en Arenys de Munt, Ramon Planas, explicaba a COPE que se pueda considerar "libertad de expresión tanto poner estos lazos como quitarlos". Y por lo tanto, añadía "hay que ir con mucho cuidado" con este tema, que es "delicado" y "no sólo multar a unos y a otros no".

En cambio, el ayuntamiento de Castellbell i el Vilar ha publicado un bando en el que exige a los vecinos que pidan autorización al consistorio si es que quieren colgar algún símbolo, ya sean lazos amarillos o una bandera de España. Su alcaldesa, la socialista Montserrat Badia, dice que así se busca evitar la crispación.