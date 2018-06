La UCAV recibe la visita del profesor de la Universidad de Dallas Joshua Skinner

El profesor ha impartido dos seminarios. El primero, bajo el título “Property Law in the United States”. El profesor ha abordado la “ley de propiedad” en los Estados Unidos, así como la regulación de los derechos de los propietarios en el uso de bienes inmuebles (tierras y estructuras asociadas a ellos), bienes personales y bienes intangibles. También, ha tratado cuestiones relacionadas con la transferencia de dicha propiedad, ya sea por herencia, venta, etc. Uno de los aspectos fundamentales tratados, ha sido las características distintivas del sistema legal de “common law” utilizado en todo Estados Unidos. Finalmente, en este seminario, se incidió en los derechos de autor y las patentes, la estandarización y el registro de los derechos de propiedad; así como las disputas relacionadas con dichos derechos.

En el segundo seminario, cuyo título es “Labor and Employment Law in the United States”, se han abordado cuestiones diversas como la libertad de los empleadores y empleados para negociar los términos y condiciones de su relación laboral (excepto cuando ese derecho haya sido limitado por estatuto o jurisprudencia); otras como los estatutos y reglamentos emitidos por el gobierno federales, estatales o locales. También se ha hecho referencia a los términos y condiciones generales de empleo, las prohibiciones sobre formas específicas de discriminación cuando se contrata, despide y promociona a un trabajador; y, por último, disposiciones para la negociación colectiva.

Todo ello supone un refuerzo y un valor añadido que obtienen los alumnos que actualmente cursan asignaturas en la UCAV, dado que las sesiones se han realizado íntegramente en inglés.

Otro objetivo fundamental de esta visita ha sido dar continuidad a la relación existente entre ambas universidades. Todo ello con el objeto de posibles intercambios de alumnos, profesores y personal de administración y servicios. También, se ha explorado la posibilidad de la participar conjuntamente en proyectos de investigación y publicación de artículos.