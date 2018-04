El portavoz de Ciudadanos reconoce que conocía los problemas personales de Rubén Serrano cuando solicitó su dimisión

El líder de la agrupación naranja en el Ayuntamiento, ha insistido en que su petición no fue la dimisión de Serrano de su acta de concejal, sino de sus responsabilidades como teniente de alcalde de Presidencia, Personal y Administración Local.

La actitud de Marco Antonio Serrano solicitando esta dimisión no ha sido bien vista por algunos compañeros de corporación. Es el caso del concejal de Izquierda Unida, Alberto López Casillas que en un artículo de opinión ha escrito textualmente “No seré yo quien dé lecciones, pero me temo que alguien debería dárselas a quien no duda en usar las peores artimañas por una medalla a la miseria. La política no es eso”.

También el concejal socialista, Josué Aldudo criticó en los micrófonos de Cope la petición de Ciudadanos, asegurando que lo único que buscaba era “el rédito político”.