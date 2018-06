Investigadores de la UCAV cuantifican la erosión en las cárcavas de Tórtoles

Investigadores de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) han cuantificado la erosión producida en las cárcavas de Tórtoles, cuyos diques de la restauración forestal han sido muy efectivos y han jugado un papel fundamental en la retención y control de sedimentos. Así lo afirma un artículo recientemente publicado en la prestigiosa revista internacional “Journal of Soils and Sediments” con el título “Check dams and sediment control: final results of a case study in the upper Corneja River (Central Spain)”.

En esta investigación, que se desarrolló dentro del Grupo de Hidrología y Conservación de Aguas y Suelos de la UCAV, se estimó la producción de sedimentos y las tasas de erosión mediante el cálculo del volumen de sedimentos retenidos en los diques, gracias a un método topográfico propio desarrollado en trabajos anteriores. El método de las secciones cubica las cuñas de sedimentos con un alto grado de precisión. En concreto, se midieron 113 diques de la restauración forestal de Tórtoles, situada en la parte alta de la cuenca del río Corneja y realizada en 1964.

Los resultados obtenidos muestran que los diques han retenido más de 5000 metros cúbicos de sedimentos, lo que supone una pérdida de suelo por erosión hídrica de 5,6 toneladas por hectárea y por año. Así mismo, se han confirmado cambios geomorfológicos, como una reducción de la pendiente de las cárcavas del 11% de media, con un máximo de reducción del 39%, lo que mejora la oportunidad de infiltración del agua y reduce la energía del flujo de escorrentía y, por consiguiente, su capacidad erosiva. En definitiva, se puede afirmar que los diques han sido muy útiles en el control de los sedimentos, al evitar su llegada a los cauces fluviales situados aguas abajo (ríos Corneja y Tormes), así como al embalse de Santa Teresa, con los perjuicios que esto causaría sobre los ecosistemas acuáticos y el aterramiento del mencionado embalse.

La investigación ha sido llevada a cabo por el equipo formado por los investigadores Virginia Díaz, Jorge Mongil (profesor de la UCAV), Joaquín Navarro (de la Universidad de Valladolid) e Iván Diez. El grupo lleva diez años trabajando en la comarca del Corneja, caracterizando y cuantificando los procesos erosivos, y evaluando los beneficios que tienen las restauraciones forestales sobre el suelo y el ciclo hidrológico.