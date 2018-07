Cierra la Agrupación local de Protección Civil en Ávila

En este comunicado, aseguran desde Protección Civil, que esta decisión “no ha sido fácil de tomar”, porque los voluntarios de esta agrupación, "hemos antepuesto el estar operativos y dispuestos a realizar cualquier labor para Protección Civil a sus intereses personales y privados. Pero la situación ha llegado a un punto en el que nos vemos obligados a parar y hacer que se nos escuche de verdad”.

En el escrito reflejan algunas de las anomalías que, aseguran, “llevan meses e incluso años, presentando a los responsables municipales":

Por ejemplo, denuncian que de los 5 vehículos, una moto, un remolque y una caravana de puesto de mando que poseen, tan solo 1 ha sido comprado pro el Ayuntamiento, el nuevo Soporte Vital Avanzado que llegó en enero, y que sufrió retrasos en los pagos, por el que el Jefe de la Agrupación "ha sufrido un acoso telefónico constante, para que se hiciera efectivo dicho pago".

El resto de la flota, denuncian, es antigua e incluso uno de los coches NO ha pasado la ITV.

En cuanto a las instalaciones en el comunicado denuncian que “cuando llueve sufren goteras” y que últimos días han “tenido que cortar el agua de los baños, porque se filtra agua por las paredes”

De los víveres y agua que los voluntarios consumen en los servicios y que ofrecen en las emergencias a víctimas, denuncian que, “es abonado en primera instancia de sus bolsillos y con posterioridad se "nos reintegra, pero desde hace un año no se ha abonado ni un solo euro, así como tampoco se ha abonado el importe de las cenas que se realizaron con motivo de la nevada del 6 de enero.

Añaden que para comer un bocadillo en los servicios de larga duración, los voluntarios tienen que dar el nombre, apellidos y DNI, así como elaborar un informe motivando ese bocadillo, asunto altamente surrealista".

Destacan los voluntarios que la equipación de protección individual, ropa y calzado se han quedado obsoletos y en mal estado, porque se lleva años sin renovar el vestuario.

En este sentido, los voluntarios se preguntan si el Ayuntamiento considera que el trabajo que se desarrolla desde su agrupación (prácticamente a coste cero) "no vale nada y no supone un beneficio a la ciudadanía cada vez que realizan una petición de servicio para el municipio por parte de cualquier departamento interno o externo al Ayuntamiento".

Esos son los motivos que han esgrimido los voluntarios de Protección Civil para su cierre, como digo, por ahora de manera indefinida.

COMUNICADO COMPLETO:



Los Voluntarios de la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila, tras una reunión general mantenida esta misma tarde, hemos decidido dejar de realizar cualquier labor, gestión o servicio preventivo desde las 22:00 horas de hoy 01/07/2018 y con carácter indefinido, quedando la Sede cerrada desde ese mismo momento.

Esta decisión no ha sido fácil de tomar, porque siempre los voluntarios de ésta Agrupación, hemos antepuesto el estar operativos y dispuestos a realizar cualquier labor para Protección Civil a sus intereses personales y privados. Pero la situación ha llegado a un punto en el que nos vemos obligados a parar y hacer que se nos escuche de verdad y en este escrito dejamos reflejadas algunas de las anomalías que llevamos meses e incluso años, presentando a los responsables municipales.

Disponemos de cinco vehículos, una moto, un remolque y una caravana de puesto de mando. Hacer constar que la caravana fue comprada por los voluntarios y donada a la Agrupación y que del resto de vehículos, el Ayuntamiento sólo ha comprado uno de ellos, que es el nuevo Soporte Vital Avanzado que llegó en enero, y que ha sido pagado en el mes de junio, por lo que debido a este retraso en el pago, el Jefe de la Agrupación ha sufrido un acoso telefónico constante, para que se hiciera efectivo el pago. El resto de la flota está tan envejecida que uno de los vehículos con más de 22 años se ha retirado por no pasar la ITV, así como las averías y desperfectos que sufren continuamente, pudiendo en algún momento entrañar algún riesgo para los ocupantes.

Las instalaciones de la Agrupación sufren inundaciones constantes cada vez que llueve, y en estos últimos días hemos tenido que cortar el agua de los baños, porque se filtra agua por las paredes, por lo que los voluntarios tenemos que cambiarnos en los pasillos u otras dependencias. A esto hay que sumar las goteras existentes en la primera planta y la falta de mantenimiento desde su inauguración en el 2011.

En cuanto al agua que los voluntarios consumimos en los servicios y ofrecemos en las emergencias a víctimas y al resto de servicios de emergencias (recientemente durante el incendio industrial de Ornua o el incendio forestal de Hoyocasero, entre otros), es abonado en primera instancia de nuestros bolsillos y con posterioridad se nos reintegra, pero desde hace un año no se ha abonado ni un solo euro, así como tampoco se ha abonado el importe de las cenas que se realizaron con motivo de la nevada del 6 de enero al haber sido activados a las 23 horas para montar un albergue y continuar con los trabajos que llevábamos realizando durante todo el día. Añadir que para comer un bocadillo en los servicios de larga duración, los voluntarios tienen que dar el nombre, apellidos y DNI, así como elaborar un informe motivando ese bocadillo, asunto altamente surrealista.

Los equipos de protección individual, ropa, calzado,… se han quedado obsoletos y en mal estado, porque se lleva años sin renovar el vestuario, por problemas burocráticos de licitación, por lo que se ven agujeros en las botas, ropa en mal estado por el uso, etc. situación que supone poner en riesgo a los voluntarios.

Los voluntarios llevamos meses sin saber quién es nuestro responsable municipal, ya que debido a la jubilación o la dimisión de los anteriores, la Agrupación va a la deriva no pudiendo comprar material, ni arreglar las averías de los vehículos, por ejemplo.

Al respecto, consideramos que desde hace años los servicios de emergencias de la ciudad van a la deriva, y en la mayoría de los servicios a los que acudimos, las jefaturas de la Agrupación son las encargadas de recopilar información por diferentes medios y hablar directamente con el personal de otros servicios del ayuntamiento para poder organizar de la mejor manera posible los servicios. Además no conocemos con qué Planes de Protección Civil cuenta el municipio de Ávila (excepto la Guía de respuesta ante Nevadas y Heladas) y por tanto no sabemos con exactitud cuál sería su actuación, dejando paso a la improvisación, situación que se resuelve por la profesionalidad de sus voluntarios y del resto de servicios de emergencias.

Los voluntarios llevamos años demostrando nuestra profesionalidad en todos los actos a los que acudimos, no en vano llevamos varios premios recogidos, y se nos tiene en muy alta consideración tanto en la provincia como fuera de ella, y a pesar de esto seguimos formándonos y haciendo cursos de preparación, para poder seguir siendo mejores profesionales y prestar un servicio de muy alta calidad. Disponemos de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, que está parada en el garaje y que en la medida de nuestras posibilidades queremos poner al servicio de la ciudad.

Los voluntarios nos preguntamos si el Ayuntamiento considera que el trabajo que se desarrolla desde su Agrupación (prácticamente a coste cero) no vale nada y no supone un beneficio a la ciudadanía cada vez que realizan una petición de servicio para el municipio por parte de cualquier departamento interno o externo al Ayuntamiento.

Por todo ello y hasta que las palabras se conviertan en hechos, y lamentando profundamente tener que tomar esta decisión, los Voluntarios de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Ávila cerramos las puertas en este momento.