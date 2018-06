Una vecina de La Cortina, en COPE: "Ha sido terrible"

"Las piedras eran tan grandes como las casas". Así vio el derrumbe de La Cortina, en Lena, una de las vecinas de la localidad. Ha atendido la llamada de COPE Asturias, tras la evacuación del pueblo por motivos de seguridad: "Me puse muy nerviosa, no sabía si reir o llorar. Vi la polvareda y caer la primera piedra, y pensé que no iban a caer más. Nunca había pasado algo así en el pueblo".