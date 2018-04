Otra sentencia como la de 'La Manada': seis años para un guineano que abusó de una joven en Asturias

La sentencia contra 'La Manada' no es la única que no reconoce una violación, pese a no haber habido consentimiento por parte de la víctima, porque no hubo violencia suficiente. Ese mismo razonamiento es el que ha utilizado la Audiencia Provincial de Asturias para condenar, a 6 años de cárcel, a un guineano por abuso sexual a una joven en Avilés, en un piso de acogida de El Quirinal.

La sentencia considera como como hechos probados que la víctima acudió al domicilio del condenado y que, cuando manifestó su deseo de irse, él la agarró de los brazos y la condujo hasta el baño de la vivienda. Cuando la chica se negó a mantener relacioens sexuales, su agresor la sujetó con los antebrazos, le tiró del pelo y la penetró, vaginalmente, sin preservativo. El tribunal ha concluido que no hay agresión sexual, sino abuso sexual, al no quedar probado que hubo violencia e intimidación. Según el fallo, no existió un uso de fuerza suficiente como para considerar que hubo un atentado contra la libertad sexual.

Como en el caso de 'La Manada', la sentencia no ha sido unánime. Una de las tres magistradas del tribunal ha pedido la absolución del condenado, al entender que hay incongruencias en el relato de la víctima, que los hechos ocurrieron con sus protagonistas en estado de embriaguez y en que las lesiones que presentaba la chica eran "compatibles con una relación consentida".

La abogada de la víctima, "muy decepcionada"

Ana María González, la abogada de la víctima, se muestra sorprendida porque "el tribunal considera, por un lado, que no hay lesiones suficientes; pero, curiosamente, le condena por un delito leve de lesiones". "El voto disidente que pide la absolución nos hace estar muy decepcionadas", ha explicado en COPE Asturias.

Advierte que "parece que no merece la pena denunciar", porque la víctima "hace el esfuerzo de ir al juicio, soporta toda la carga y no te creen del todo". Y ha pedido "una revisión de la ley y de la mira sobre este tipo de casos". Ha anunciado que recurrirá la sentencia.