Una diputada de IU en Asturias asegura que la educación concertada es "machista y proselitista"

El Partido Popular ha censurado, este martes, las polémicas palabras de la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, sobre la enseñanza concertada, y le exige que "pida disculpas públicas o que dimita".

Masa aseguraba, el pasado viernes, en el parlamento asturiano, que "es una rémora del sistema educativo, es proselitista y mantiene actitudes discriminatorias de tipo machista para sustentar las tradiciones patriarcales, es una auténtica vergüenza".

Desde el PP de Asturias, su diputado David González Medina lamenta las palabras de Concha Masa: "Decir eso es de ser una ignorante y de no haber pisado un colegio concertado en su vida; eso, o tener tanto odio que le impida ver la realidad". Por eso, le reclaman una disculpa, "porque lo que ha dicho es indecente para una diputada, que no puede insultar a directores, profesores y padres de la enseñanza concertada; lo que ha dicho es una barbaridad", dice González Medina.

"No tiene ni repajolera idea", dice la concertada

El secretario autonómico de Escuelas Católicas en Asturias, Carlos Robla, "evidentemente, (Concha Masa) no sabe nada de la enseñanza concertada, no tiene ni repajolera idea, porque no es la primera vez que Izquierda Unida hace manifestaciones que demuestran un desconocimiento total y real" y le invita por "pasarse por cualquier centro y que sepa cómo funciona y cómo se trabaja y después, que hable... ¡Ya está bien de todas esas tonterías!".

La presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Desireé Fernández, también invita a la diputada de Izquierda Unida a "que venga a ver si somos machistas, que venga a vernos, a conocernos y a comprobar si somos machistas o no, y verá que, desde dentro, se ven las cosas de otra manera".