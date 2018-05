Una alumna del Conservatorio de Asturias, sobre un profesor: "Me pegaba, me intentaba tocar y llegó a besarme"

"En los dos años y medio en los que di clase con él, me intentaba tocar, me mandaba indirectas y me llegó a besar en la boca. A veces, me insultaba y me pegaba, y cuando no podía más, lloraba y me quería ir de clase, se me acercaba, muy natural, y me decía que lo hacía porque me quería". Es el testimonio que ha contado, en COPE Asturias, una de las alumnas que, presuntamente, sufrió abusos sexuales de un profesor del Conservatorio Superior de Música de Oviedo.

Esta chica, tenía 19 años cuando empezó a dar clases con este profesor: "Pensaba que era bueno, me habían dicho que era estricto y aprendías mucho con él", explica, pero pronto, "a partir de la tercera clase, empezó a tener comportamientos extraños, intentaba acercarse a mí, y una vez, me dio un cachete en el culo, diciéndome que era mala, porque no había aprendido lo que él me está enseñando".

Según la versión de la alumna, "la primera vez que sucedió no supe como reaccionar, porque nunca había pasado por una situación así. Un día, en una clase, intenté decirle algo, que no me tocase, que me sentía incómoda. Cuando se lo dije, se rió y me dijo que lo hizo para que no estuviese nerviosa".

Porteriormente, "hablé con la dirección del centro, y me dijeron que no era competencia suya denunciar estos casos; le dijeron a mi madre que presentase ella una denuncia y le dijeron que era una mala madre por no hacerlo". La alumna pudo, finalmente, cambiar de profesor, aunque el Conservatorio, según cuenta, le puso trabas: "Me dijeron que aguantase, que iba a ser más traumático cambiar de profesor a esas alturas del curso que seguir con él".

Ahora, tras hacerse públicos estos presuntos hechos, se ha animado a denunciar las agresiones sufridas. Y advierte que hay muchos más casos: "Hay grabaciones, han pasado muchas por su clase, y ya es muy difícil encubrir eso".