El secretario general de Podemos Asturias, contra la compra del chalet: "No me gusta y estoy dolido"

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, se ha pronunciado sobre la polémica que se ha generado con la compra de un chalet, de 600.000 euros, por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. El líder de los morados en Asturias rechaza la operación: "No me gusta y estoy dolido", ha dicho, antes de añadir que "no pretendo ni quiero decir lo que tienen que hacer otros; yo explico lo que hacemos aquí, y aquí tenemos un código ético más estricto que en el resto del país".

"De la crisis, saldremos todos juntos; no primero, unos y luego, otros", asegura Ripa: "Es el compromiso que yo asumo, creo que es la forma en la que tenemos que actuar, pero no espero que lo hagan los demás", explica.

El secretario general de Podemos Asturias también censura la consulta que se va a llevar a cabo sobre si Iglesias y Montero deben dimitir: "Es un error. Es peligroso y problemático que se lleve a consulta un debate público que está produciendo desgaste a Podemos". Daniel Ripa también ha dicho que "es una de las mayores campañas de acoso y derribo de la democracia, es intolerable".

'No' a la consulta

Otros dirigentes del partido morado prefieren no valorar la compra de la casa, pero sí critican la consulta que se va a llevar a cabo desde este martes.

El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado, Emilio León, dice que "tenemos que ganar el país, y formular un plebiscito no es la mejor manera", aunque no cree que Iglesias y Montero deban dimitir: "No he escuchado a ningún dirigente de Podemos decirle a la gente tenéis que vivir debajo de un puente para que yo pueda pagarme la casa más cara que encuentre".

También se ha pronunciado el eurodiputado de Podemos, Miguel Urban, de visita en Asturias: "La consulta es innecesaria, es una polémica artificial y nos haríamos un flaco favor haciendo las cosas como si pareciera una telenovela", ha zanjado.