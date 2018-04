Serrat, Antonio Banderas y Scorsese, candidatos al Princesa de las Artes

El cantante Joan Manuel Serrat, el actor Antonio Banderas y el director de cine estadounidense Martin Scorsese son algunos de los candidatos a obtener, en este 2018, el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado que debe decidir el galardonado de esta edición ha comenzado sus deliberaciones y dará a conocer su fallo este miércoles, a mediodía.

En total, 43 candidaturas, de 21 países diferentes, optan al galardón que, en 2017, se llevaba el polifacético artista australiano, William Kentridge. Los miembros del jurado, en el que debutan el director de orquesta, Aarón Zapico; Sergio G. Sánchez, director y guionista asturiano de cine; y la actriz Aitana Sánchez-Gijón, no han querido dar pistas en el inicio de sus deliberaciones.

Todos han sido muy prudentes ante los medios. "No puedo deciros nada", se ha excusado la debutante Aitana Sánchez-Gijón. Aunque alguno sí ha mostrado sus preferencias. Patricia Urquiola explica que "yo soy diseñadora y arquitecta, e intento que el resto de miembros entienda mejor las artes plásticas", mientras que Sergio G. Sánchez reconoce que "no puedo desvelar mis favoritos, pero yo me dedico al cine y hay candidatos que son ídolos de mi infancia".

Disciplinas artísticas nunca galardonadas, como la moda, parecen descartadas en esta edición. Y tampoco se tendrá en cuenta, en la decisión final, la paridad entre los premiados o el género: "Hay mujeres del jurado que están confabulando para que gane una mujer -bromea la artista Ouka Leele-, y a mí me gustaría, pero tenemos que valorar al artista como artista, con independencia de que sea hombre o mujer". Este miércoles, a mediodía, saldremos de dudas.