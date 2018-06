Cristina Coto dimite como presidenta de Foro Asturias

La presidenta de Foro Asturias y portavoz regional parlamentaria, Cristina Coto, ha anunciado este viernes su dimisión como presidenta del partido, al tiempo que ha manifestado su decisión de abandonar todas sus obligaciones al frente del grupo parlamentario de su partido en la Junta General del Principado de Asturias.

"Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser, es mejor no estar", ha dicho Coto en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, en referencia a su falta de autonomía, algo de lo que ha culpado al actual secretario general, Francisco Álvarez-Cascos.

"A Foro no le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención o influencia externa, y espero sinceramente que finalice ya este desvarío", ha apuntado.

La dimisión de Coto llega tras la crisis abierta en su partido después de que la hasta este viernes portavoz decidiese cambiar el contrato de una trabajadora del grupo para pagarle a jornada completa. La decisión de Coto causó una contestación en el partido y en una reunión de la Comisión Directiva de Foro, en la que participó Cascos, se decidió comunicar al grupo vía burofax que anulase tal decisión.

Coto ha revelado que este mismo jueves ha tenido incluso que cesar a la trabajadora en cuestión. "En mi comunicado del 7 de junio ya les hice referencia a mi preocupación por el coste, en forma de represalias, que toda esta situación estaba generando", ha indicado.

Llegado a ese punto, Coto ha dicho que "es hora de decir basta" y de dar por cerrado un "desvarío" para "dejar a los trabajadores en paz". Ha señalado que la decisión de dimitir se debe a la "desautorización" por parte de la Comisión Directiva Regional.

Coto ha explicado que todas las decisiones en materia de personal en el grupo las tomaba ella de acuerdo con Cascos. No intervenía para nada la Comisión Directiva. "La única diferencia que presenta este caso es que mi secretario general ha discrepado de la decisión que he tomado", ha indicado en alusión a Cascos.

Sobre el requerimiento de la Comisión Regional para que anulase el cambio en la retribución de la trabajadora, Coto ha explicado que ni quiere ni puede hacerlo, también por razones legales. Así, ha indicado que es contrario a la ley pagar por jornada parcial a un trabajador que trabaja a jornada completa. "Lo que se me pide es algo que se contradice con nuestro ordenamiento jurídico", ha señalado.

Ha lamentado la situación que se ha generado con un "sinsentido de enorme desproporción" que ha generado tensiones a compañeros de partido que son también "amigos". Coto ha finalizado su intervención dando las gracias a todos sus compañeros "sin excepción" y a quienes le votaron en las elecciones de 2015.

Tras comparecer ante los medios de comunicación, Coto se ha reincorporado a la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), sentándose junto a sus compañeros de grupo Pedro Leal y Carmen Fernández.