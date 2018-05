"Berzas con chorizo de la abuela", el deseo de un niño hospitalizado en Asturias

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha celebrado, este viernes, el Día del Niño Hospitalizado. Una jornada festiva, que los pequeños ingresados han preparado a lo largo de la última semana, con un manifiesto que han escrito entre todos.

En él, han pedido televisión gratuita, un parque al aire libre, no comer lo que no les gusta, abrir las ventanas y salir a pasear; pero, sobre todo, han reivindicado su derecho "a seguir jugando, estudiando y ser felices". No han sido las únicas peticiones que han hecho. Han lanzado aviones de papel, desde sus ventanas, que han sobrevolado el área de pediatría con muchos otros deseos.

"Que me permitan caminar, jugar, aprender y hacer bullicio, si esto no interfiere en la calidad de mi cuidado", ha escrito uno de los niños. Otro, ha sido más concreto: "Que me hagan berzas con chorizo como de la abuela". Ha habido mensajes de amor infantil y también deseos de encontrase con ídolos deportivos, como el piloto de motos, Valentino Rossi.

En la jornada, organizada por las aulas hospitalarias, han participado los voluntarios de Cruz Roja y de Clowntigo, que han estado con los niños. Payasos, globos y aviones de papel para que los pequeños olviden, al menos durante unas horas, que están en un hospital.