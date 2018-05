Amref, Princesa de Cooperación Internacional: "Es una gran oportunidad"

Amref Salud África ha recibido "con mucha alegría" la noticia de que es Premio Princesa de Cooperación Internaciona 2018. Es la primera reacción de la sede española de la ONG, que ha atendido la llamada de la Cadena COPE.

"Este premio nos da fuerza para seguir trabajando y nos ayuda a hacernos más conocidos entre el público español. Es una gran oportunidad", ha explicado, en COPE, la portavoz de la asociación en España, Raquel Martín, que no quiere quedarse "sólo con el buen sabor de boca, que es mucho, del reconocimiento a nuestra labor; tenemos la esperanza de que va a haber más gente que nos conozca y que conozca nuestra labor: salud materno-infantil, educación sexual, agua y saneamiento y lucha contra la mutilación genital femenina".

La delegación española de Amref Health Africa cuenta con 7 voluntarios. En todo el mundo, hay más de 1.000, "la mayoría, más del 90%, son africanos", cuenta Raquel Martín. La ONG no manda voluntarios ni personal sanitario a África: "Nuestro objetivo es promover la formación sanitaria y fortalecer los recursos" porque "África no es sólo hambre, guerra y miseria. Sí, hay problemas, pero África también son jóvenes universitarios y centros de investigación", zanja la portavoz de Amref, que asegura que "África tiene futuro, y el futuro de África está allí, no hay que buscarlo fuera.