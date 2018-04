La Policía Nacional ha detenido a una mujer, de 26 años, por amenazar a una taxista que no quiso llevarle a casa por no tener dinero. La detenida anunció a la conductora que no tenía dinero y que le golpearía con el tacón si no le llevaba a su destino. Residía de forma irregular en España y se ha tramitado su expediente de expulsión.