El alcalde de Oviedo destituye al jefe de la Policía Local

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha anunciado este viernes la destitución del jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, tras la investigación abierta por la UDEF en el marco de la 'Operación Enredadera', en la que está siendo investigado por supuestas irregularidades en contrataciones de aplicaciones de tráfico.

No obstante, López ha insistido en que esta investigación no es el único motivo que le ha llevado a adoptar esta decisión, sino que ha sido el motivo "que ha rebosado y provocado su pérdida de confianza". "No es por un hecho aislado, sino por numerosos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo", ha explicado el regidor, que ha destacado la "desobediencia de José Manuel López para acatar órdenes básicas".

El alcalde ha realizado este anuncio en una rueda de prensa convocada con urgencia este viernes. Y es que ha indicado que es su responsabilidad tomar esta decisión después de analizar una serie de "hechos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo dañando al colectivo y al buen hacer de la Policía Local" del municipio.

Ahora, el Ayuntamiento ha designado a Luis Manuel García Pena, tercero en el escalafón y actual Jefe de la División Operativa de la Policía Local, como sucesor de López hasta que la plaza se convoque y asigne la plaza.

Por el momento, el alcalde ha decidido el cese pero no descarta tomar otras medidas como la suspensión de empleo y sueldo, no obstante ha insistido en que "si se toman más decisiones se anunciarán en su momento" porque "las acciones complementarias adicionales que se puedan llevar a cabo deberán ser adoptadas con responsabilidad y rigor".

Lo mismo ocurrirá respecto al subinspector que también ha sido investigado, Fernando Corzo, sobre el que por el momento no se ha adoptado decisión alguna. "Iremos analizando con tiempo y sosiego las decisiones a adoptar para mejorar y corregir el servicio de las Policía Local", ha insistido López.