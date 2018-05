El PP madrileño: cinco presidencias y demasiados momentos de tensión...

Para un partido como el Partido Popular, partidario de no airear demasiado sus conflictos internos, la federación de Madrid ha sido al o largo de su historia una fuente de demasiadas tensiones. En sus 37 años de historia (la estructura actual del PP de Madrid data de la de Federación de Alianza Popular de Madrid constituida en 1981) la formación ha vivido cinco presidencias y más momentos de los deseables en conflicto.

La sombra de Jorge Verstrynge

El médico Carlos Ruiz Soto fue el encargado de dirigir AP en Madrid en 1981. Era un hombre de confianza del entonces Secretario General de AP, Jorge Verstrynge. En las elecciones municipales de 1983 no fue Ruiz Soto sino Jorge Verstrynge el encargado de ser candidato de AP a la alcaldía de Madrid, saliendo derrotado. No obstante su poder no fue tutal, durante un gran periodo de su mandato Ruiz Soto tuvo que compartir la presidencia con el marqués de Perinat.

En 1986 tanto Verstrynge como Ruiz Soto acabaron fuera de AP por enfrentarse al fundador de la formación, Manuel Fraga. Vestrynge se deslizaría a la extrema izquierda mietnras que Ruiz Soto intentaría una fallida experiencia con un partido regional madrileño.

Interinidad de siete años

A la caída de Ruiz Soto la dirección de AP designó en 1986 a Luis Eduardo Cortés presidente provisional hasta que se celebrara un congreso. Aquella provisionalidad duraría hasta 1993, en lo que fueron 7 años sin congreso alguno de los populares madrileños. Durante su etapa Cortés consiguió evitar la ruptura de la derecha, con acuerdos con democristianos madrileños (Álvarez del Manzano) y liberales madrileños (Esperanza Aguirre) y pilitó el cambio de nombre (de AP a PP) en Madrid. Su gran triunfo: hacerse con la alcaldía de Madrid para Manzano en 1991.

Llega Pío

El congreso de 1993 eligió a Pío García Escudero nuevo presidente del PP de Madrid y a Ricardo Romero de Tejada secretario general. Hoy Romero de Tejada está fuera del partido por su implicación en el caso de las tarjetas de Caja Madrid. Durante el mandato de Pío el PP ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón como candidato, manteniéndose separadas presidencia de la comunidad y de partido.

La guerra Aguirre-Gallardón

La crisis llegó en 2004. Esperanza Aguirre es la nueva presidenta de la comunidad y pide la presidencia del partido para unfiicar ambos cargos. Pío García Escudero cede, pero Gallardón solicita que su hombre de confianza, Manuel Cobo, sea el secretario general. Aguirre se niega, desatando la primera guerra abierta entre Gallardón y ella. Al final Gallardón pierde el pulso y Aguirre impone como Secretairo General a su entonces fiel Francisco Granados. El tandem Aguirre-Granados dura hasta 2011 cuando Aguirre destituye fulminantemente a Granados por perdida de confianza y lo reemplaza por Ignacio González.

Llega Cifuentes

En 2015 la dirección del PP designa a Esperanza Aguirre candidata a la alcaldía y Cristina Cifuentes candidata a la comunidad apartando a Ignacio González. Esperanza Aguirre denunció en COPE no obstante que Génova la estaba presionando para crear 'una gestora' como nueva responsable del PP en Madrid en lugar que ella. No obstante aguantó e hizo tandem con Cifuentes en una campaña llena de puyas. No obstante no fue Génova, sino los escándalos de Granados e Ignacio González los que acabaron con Aguirre.

Cristina Cifuentes quería regenerar el partido pero sus propios escándalos lo han impedido. Habrá que ver si todo un veterano como Pío García Escudero en su retorno lográ lo que no pudo hacer Cifuentes. En el archivo, no obstante, Pío García Escudero tiene momentos discutibles como su defensa de Luis Bárcenas.