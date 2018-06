Tiempo anticiclónico: temperaturas altas y cielos poco nubosos

El fin de semana se presenta con tiempo anticiclónico: los cielos estarán poco nubosos y apenas lloverá, salvo en algunos puntos del extremo norte. Las temperaturas, que ya han subido en los últimos días, van a permanecer altas, y en el sur se superarán los 35ºC. La próxima semana el calor también llegará al norte, aunque aumentará la inestabilidad y se formarán algunas tormentas.

Fin de semana (16 y 17 de junio)

Tanto el sábado 16 de junio como el domingo 17 van a predominar los cielos poco nubosos en la mayor parte de España. Tan solo habrá nubosidad compacta en el extremo norte peninsular, donde podría caer algún chubasco débil y en el norte de las islas montañosas de mayor relieve: allí también pueden producirse lloviznas. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución en las mesetas y zonas de montaña del interior de las que no es descartable que caiga algún chubasco, pero débil en general.

Las temperaturas continuarán altas en el centro, sur y comunidades mediterráneas: en todas ellas superaremos los 30ºC, e incluso los 35ºC en los Valles del Guadalquivir y Guadiana.

En estas zonas no solo hará calor de día, ya que por la noche no refrescará demasiado, y registraremos “noches tropicales” (es decir, aquellas cuya temperatura no baja de 20ºC). En el tercio norte , en cambio, debido sobre todo al viento del norte, los termómetros se quedarán más cortos, con máximas situadas entre 20 y 25ºC y mínimas todavía de “dormir con manta”, de entre 10 y 15ºC

Del 18 al 20 de junio

El lunes 18 será un día prácticamente de verano, con cielos poco nubosos en prácticamente todo el país y ausencia de lluvias. El martes y miércoles la novedad es la presencia de una baja en altura en capas altas de la atmósfera que va a provocar la formación de tormentas, débiles en general, en puntos de la mitad occidental peninsular.

Las temperaturas continuarán estos días altas por el sur y el Mediterráneo y subirán progresivamente en el norte, de manera que se alcanzarán o superarán los 30ºC en buena parte del interior del país, incluida la Meseta Norte, y los 35ºC o más no solo en el sur, sino también en puntos del Mediterráneo y la Cuenca del Ebro. Las mínimas también se mantendrán altas, con “noches tropicales” en la mitad sur, Mediterráneo y cuenca del Ebro.

Resto de la semana

La incertidumbre es muy grande para los próximos días, ya que en función de la ubicación de la baja en altura que se encuentra en el entorno de la península la atmósfera se comportará de una u otra manera. En principio parece que tendríamos cielos nubososy algunas precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular, con posibilidad de que aparezcan nubes de evolución diurna en el interior peninsular de las que podrían caer algunos chubascos tormentosos, sobre todo en los entornos de los grandes sistemas montañosos.

Las temperaturas no experimentarán en principio grandes cambios, por lo que seguiríamos en prácticamente todo el país con algo de calor propio ya de comienzos del verano.