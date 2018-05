¡Que Nadia Calviño no nos amargue el día!

Confieso que voy a hacer un poco de demagogia, pero de vez en cuando hay que permitirse alguna licencia. La propuesta sobre el Marco Financiero que ha presentado esta semana la Comisión Europea incluye tres cifras importantes para el campo español.

La primera es la rebaja del 5 por ciento en el presupuesto de la PAC para el periodo 2021-27; ese recorte sube hasta el 15 por ciento si se tiene en cuenta el efecto de inflación, pero esto último se lo han callado los de la Comisión Europea.

La segunda se refiere a la bajada de las ayudas directas prevista para España, que será del 3,5 por ciento en ese periodo.

Por último, está “el tajo” del 15 por ciento que se pretende aplicar a los fondos del segundo pilar, el de la política de desarrollo rural; de momento, la Comisión Europea no ha facilitado el reparto de esta última partida por Estados miembros.

Pero no es el único dato que falta por conocerse, ni mucho menos. Por ejemplo, en mi búsqueda de cifras no he logrado encontrar las relativas a los sueldos de los funcionarios comunitarios. Seguro que es algo que los agricultores y ganaderos españoles, que se verán afectados por los recortes planteados por los de Bruselas, tienen interés en saber. ¿Van a reducirse también como las ayudas de la PAC, o, por el contrario, seguirán subiendo, a pesar de no ser precisamente bajos en líneas generales?

Los eurodiputados actuales no aceptan que se recorte “la pasta” de la PAC y ellos tienen mucho que decir en la negociación

De momento, los autores de la propuesta, que son el comisario de nacionalidad alemana Oettinger y su número dos, la española Nadia Calviño, que es la directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, no se han dignado facilitar esos datos, o yo, por lo menos, no los he encontrado. Eso sí, luego van presumiendo de transparencia. A ver si en los próximos días son amables y transparentes de verdad y nos dan esa información.

Mientras tanto, es importante quedarse con una idea: ahora ya sí estamos al comienzo del proceso negociador sobre el dinero con el que contará la PAC entre 2021-27. Y pueden suceder muchas cosas, buenas y malas. De momento, Francia y España han dicho que no aceptan una reducción de los fondos destinados a financiar la PAC y van a mantener contactos para buscar una posición común con el fin de consolidar el apoyo destinado a esta política. Quedémonos con este mensaje esperanzador, complementado con otro: los eurodiputados actuales no aceptan que se recorte “la pasta” de la PAC y ellos tienen mucho que decir en la negociación, por lo menos hasta las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Hay motivos para una cierta esperanza. ¡No dejemos que la banda de burócratas encabezados por Oettinger y Nadia Calviño nos amarguen el día!