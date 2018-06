Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que estaba imputado por un juzgado de la provincia de Huelva, ha conocido una buena noticia esta semana, porque la fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa por la extracción ilegal de agua del acuífero de la zona de Doñana. Pero eso no debe hacernos olvidar que cuando fue nombrado ministro estaba imputado y el presidente Sánchez había dicho que nunca nombraría a alguien que se encontrase imputado o investigado.

Y, hablando de ministros, hace ya más de dos semanas desde que tomaron posesión y desde que se conoció la creación del Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera y, a fecha de hoy, seguimos sin saber cómo queda la separación y cuáles son las competencias que se lleva este último y las que se quedan en el de Agricultura. No es un tema menor porque se trata de los regadíos, por ejemplo, o la política forestal. Dijo Planas el pasado sábado que las subsecretarias de ambos departamentos estaban en ello, en lo de la separación. Ya veremos los resultados y comprobaremos si Planas, que no es muy dado a dar batallas, como ha quedado claro porque no ha luchado por la creación de un Secretaría de Estado de Agricultura, se pone firme esta vez y da la batalla para que la política de regadíos siga en el Ministerio de Agricultura.

¿Para cuándo una declaración similar del presidente Pedro Sánchez en la que rechace el “Recorte Calviño”?

Mientras tanto, por ahí fuera, Macron, el presidente de Francia, ha dejado claro esta semana que el dinero de la PAC es una de sus líneas rojas en la negociación del Marco Presupuestario de la UE para el periodo 2021-27. Macron calificó de inaceptables las propuestas de la Comisión Europea sobre la reducción del presupuesto de la PAC, que tuvieron su origen en el despacho de Nadia Calviño, la actual ministra de Economía de España. Francia es el primer beneficiario de los fondos de la PAC y España es el segundo. ¿Para cuándo una declaración similar del presidente Pedro Sánchez en la que rechace el “Recorte Calviño”? Desde luego, en esta víspera de San Juan no va a ser.