El nuevo ministro de Agricultura asegura que tiene la conciencia "tranquila" pese a estar imputado

El Ejecutivo respalda al ministro pese a estar imputado en una causa por un delito contra el medio ambiente cometido en el entorno de Doñana. Un delito, ha asegruado el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas que no cometió porque "no tenía competencias en materia de aguas y no tenía conocimiento, ni ninguna intervención en relación con la cuestión", mientras fue consejero de Agricultura en Andalucía.

Por otro lado, el titular de Agricultura ha explicado además en el programa 'Agropopular' de COPE que España defenderá en Bruselas un incremento del presupuesto asignado a la futura PAC porque “si queremos una agricultura moderna, competitiva y sostenible necesitamos un apoyo suficiente”.

Planas precisó que la partida asignada a esta política en el marco presupuestario 2021-27 es de 43.800 millones de euros, un montante importante pero insuficiente y, al igual que la ministra anterior (a la que ha señalado que apoya en este punto) y otros 14 Estados miembros de la UE, trabajará para conseguir un aumento.

Sobre el hecho de que la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, fuera la inspiradora de ese recorte en la PAC, su colega de Agricultura dijo que esa reducción presupuestaria ha sido una decisión del colegio de comisarios y es “injusto” imputar a una sola persona una decisión colectiva.

En relación con las propuestas legislativas para la futura PAC, Planas destacó como elemento novedoso los planes estratégicos que deberán presentar los Estados miembros, en los que tendrán que plasmar sus objetivos tanto para el primer pilar de esta política (ayudas directas) como para el segundo (desarrollo rural). De cara a las negociaciones, subrayó que su intención es llevar a Bruselas una posición consensuada con las Comunidades Autónomas, porque es la forma de tener peso en las discusiones. “Si uno se presenta dividido -dijo- le escuchan, toman nota pero pasan al siguiente”.

El ataque a la aceituna de mesa es un ataque a la PAC

Respecto a la decisión de Estados Unidos (aún no definitiva) de mantener e incrementar los aranceles a ciertas aceitunas de mesa procedentes de España, Planas subrayó en Agropopular que es “un ataque a la PAC”. Apuntó que buena parte de los argumentos de Estados Unidos tienen que ver con la PAC, por lo que “no es un tema español, es europeo”.

Señaló que los comisarios Hogan (Agricultura) y Malmström (Comercio) trasladarán la posición comunitaria a la administración americana en función de lo que ocurra el 24 de julio, que es cuando se espera la decisión definitiva en este asunto.

Los regadíos y la política forestal deben quedar en Agricultura

Sobre la división de competencias entre el Ministerio de Agricultura y el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, Planas precisó que en los próximos días las subsecretarias de ambos departamentos prepararán las disposiciones en las que se definirá la estructura de cada uno. En todo caso, considera que tanto la política forestal como la de regadíos deberían quedarse en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, restó importancia al hecho de que su Ministerio sea el único que no cuenta con una Secretaría de Estado.