¡Ya hay patata nacional, producto de temporada!

Ahora ya sí. Ahora ya debería haber patata nueva de producción nacional en todos los supermercados, cadenas de distribución, tiendas y fruterías. La recolección de patata temprana va muy avanzada por las zonas productoras del Campo de Cartagena y se está generalizando en Andalucía. Ya hay por lo tanto mercancía en cantidad suficiente. Nos consta que en Mercadona, por ejemplo, ya hay patata de cosecha nueva en sus tiendas. No así en otras cadenas. Es el momento de ir a comprar este producto, aunque pueda ser algo más cara que la patata francesa de conservación, que está todavía en los lineales y que es de peor calidad porque se recogió hace ya tiempo.

Puede que sea algo más cara que la francesa, pero también es de mejor calidad y más reciente

Nos preguntan en bastantes ocasiones por qué no se puede comprar patata española durante muchos meses del año, especialmente a finales y principios. La razón es muy sencilla: durante ese periodo de tiempo no hay producción nacional y aquí, en España, no se han desarrollado técnicas de conservación que permitan guardar la patata nuestra en condiciones adecuadas. Pero ahora ya sí, ya tenemos patata temprana española. No hay razones para que no esté disponible en tiendas y supermercados. Acuda a los mismos, búsquela y, si no la encuentra, pida que se la traigan. Puede que sea algo más cara que la francesa, pero también es de mejor calidad y más reciente.

Y esto nos lleva a plantear la necesidad de que los consumidores presten más atención a los productos que están en temporada con carácter general y, especialmente, en la zona en la que habitan y hacen la compra. Hay que recuperar, cuando se pueda, el consumo de productos de temporada y de cercanía y proximidad, especialmente en el caso de las frutas y hortalizas, dos nociones que se han perdido en los últimos años y que es necesario recuperar, insisto, siempre que se pueda.