El zasca del vicepresidente del Parlamento Europeo a un estudiante independentista

Ferrán Piqué, un estudiante catalán con lazo amarillo en la solapa, acudió este fin de semana al Parlamento Europeo para participar en EYE -encuentro europeo de juventud-.

Antes de comenzar su intervención Ferrán se presentó como ciudadano de un ‘’país llamado Cataluña" y habló de la "represión de ESpaña y la falta de libertad de expresión".

Today, at the EP asking Mr. @RL_Valcarcel about the repression in Catalonia from their party fellows. @ramontremosa @KRLS @josep_rius pic.twitter.com/2p1idkkpRY