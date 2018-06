¿El 20 de junio es el día más feliz del año?

The Yellow day se presenta como competencia directa a Blue Monday. El lunes azul, más bien gris, ese tercer lunes de enero en el que se suele volver a la rutina después de terminar las vacaciones y darte cuenta de que no has cumplido tus propósitos, estás en plena cuesta de enero...

El 20 de junio el día más feliz del año

Aumentan las horas de luz, se acercan las vacaciones, a punto de cobrar la paga extra -quien la tenga- o de comenzar la jornada laboral intensiva de verano-quien la disfrute-... Psicólogos y meteorólogos coinciden en que este miércoles es: The Yellow Day

The Yellow Day, según los meteorólogos de Eltiempo.es, el resultado de que en un mismo día se presenten distintos factores que nos hacen estar alegres y mostrarnos más optimistas.

Este 20 de junio es el día del año con más horas de luz.

Disfrutar de luz natural predispone, por lo general, a estar más activo. Haces más cosas, te sientes bien haciéndolas, te motivas y te alegras. Del mismo modo la luz ayuda a generar cortisol, serotonina y melatonina, las hormonas que influyen en el estado de ánimo.

En Madrid habrá 15 horas y 6 minutos de sol. Barcelona tendrá 15 horas y 13 minutos y La Coruña 15 horas y 24 minutos.

¡Atención a la mezcla!

Mete en la coctelera temperaturas intermedias (más agradables) con más horas de luz. Añade que se acercan las vacaciones y que, si tienes jornada intensiva, empezarás a disfrutar de más tiempo libre para ti. Incluye que es posible que en nada recibas la paga extra y ...

¿Sientes el poder de yellow day?