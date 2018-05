Viggo Mortensen se hace socio de la entidad catalanista Òmnium Cultural

El actor estadounidense Viggo Mortensen se ha hecho socio de Òmnium Cultural, según ha informado este la entidad catalanista.

Mortensen, que reside desde 2009 en Madrid junto a su pareja, la actriz catalana Ariadna Gil, fue una de la cincuentena de personalidades internacionales que el pasado año se sumó al manifiesto "Let Catalans vote" (Dejad votar a los catalanes), que abogaba por la celebración de un referendo acordado en Cataluña.

De ascendencia danesa y nacido en 1958 en Nueva York, Viggo Mortensen ha vivido largas temporadas en Dinamarca, Argentina y Venezuela, por lo que habla español con fluidez, y en los últimos años también ha aprendido el catalán.

Durante su carrera, Mortensen ha actuado en más de medio centenar de películas, entre ellas las de la trilogía "El Señor de los Anillos", que impulsó su popularidad entre el público.

Òmnium Cultural señala, en un comunicado, que el pasado mes de marzo llegó a la cifra de 100.000 socios y que en la actualidad ya acumula 115.000 en todo el mundo.

La entidad ha dado la bienvenida al acto en su cuenta oficial de Twitter:

La família d'@omnium cada dia és més gran i, des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci. Gràcies per ser-hi, Viggo! ��



Avui ja som 115.000 socis! Si encara no ho ets, suma-t'hi ➡️ https://t.co/C6nNXCayD6 pic.twitter.com/WBytEJZ60S