Sí, es verdad: Hitler se suicidó (y, por tanto, murió)

Adolf Hitler está muerto. La noticia no es esa, en absoluto. La “noticia” es que las investigaciones más recientes han llegado a la irrefutable conclusión de que el líder de los nazis se suicidió y que no fue un montaje ni una mentira.

30 de abril de 1945, un búnker en Alemania. Adolf Hitler ver cómo el final de su imperio, construido sobre el terror, la muerte, destrucción y el genocidio, llega inexorablemente. Y entonces decide que la mejor forma de irse no es rindiendo cuentas por los millones de personas asesinadas por sus órdenes, en absoluto. Lo mejor es dar la espalda al mundo y acabar con su propia vida. El sucidio fue su elección. Entonces empiezan a sugir leyendas sobre la falsedad de dicha afirmación y que habría huído a Sudamérica y estaría vivo, regodeándose de sus logros e inalcanzable para aquellos que querían justicia (y venganza, por qué no decirlo).

Pero como casi todo mito en la vida, acaba cayendo por su propio peso. En este caso, el peso de la ciencia: la KGB recogió sus restos y los destruyó casi por completo, dejando solo unos pocos dientes. El estudio responsable es “The remains of Adolf Hitler: A biomedical analysis and definitive identification” y las afirmaciones no sorprenden... del todo.

Siempre se dijo que Hitler murió disparándose, pero ahora sabemos que, además de apretar el gatillo, tomó cianuro, sustancia absolutamente tóxica y letal.

Un equipo francés de científicos han explicado que, en su cráneo, se halló un agujero de bala, y en su dentadura los restos de cianuro. La reconstrucción de los hechos permitiría afirmar que Hitler primero tomó una capsula de cianuro para, sin esperar a que el veneno hiciera efecto, dispararse en la cabeza.

La investigación ha detallado que la circunferencia del cráneo hallado coincide con las características reconocidas en las radiografías que los médicos nazis hicieron a su líder. Dicho material se conserva en los archivos y son hoy elementos de estudio. En las mismas se aprecia también rasgos irrepetibles de la dentadura.