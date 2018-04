Varapalo al periodismo: las noticias falsas aumentaron un 365 % en 2017

El periodismo no vive sus mejores horas a nivel credibilidad. Tal y como informa Europa Press, según el estudio de tendencias en gestión de reputación e intangibles 'Approaching the Future 2018' que anualmente elabora Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, junto a Canvas Estrategias Sostenibles, las noticias falsas ('fake news') aumentaron en un 365 % en 2017.

Es más, afirma que un 63 % de las personas reconoce no ser capaz de distinguir entre las noticias verdaderas y los rumores o falsedades. Junto a este dato, el 65 % a escala global recibe la información a través redes sociales, motores de búsqueda o apps de noticias. Y ahora llega el gran varapalo para los medios: esta publicación de informaciones erróneas ha conllevado que la confianza en los medios de comunicación tradicionales haya descendido del 64 % a un pequeño 22 %.

España es uno de los países donde más preocupa que se utilicen las noticias falsas como arma de manipulación: entre un 76 % y un 80 % de los españoles afirma temer el su progresivo avance y, por tanto, que haya cada vez mayor desinformación sin control.

¿Soluciones? Los impulsores del estudio proponen que los propietarios de las redes sociales abandonen su postura de mediadores y se hagan responsables del contenido que publican y comparten sus usuarios, así como de su seguridad y privacidad; y que las empresas y sus directivos lideren el cambio: "Los clientes cuentan hoy en día con una mayor capacidad de influir en la reputación de una organización a través de la red, por lo que exigen relatos honestos, comprensibles y que estén al alcance de todos los grupos de interés, y eso solo se consigue con un aumento de la información y la transparencia", opina Claudina Caramuti, socia de Canvas Estrategias Sostenibles.