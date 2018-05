Nace una niña en un isla donde se prohíbe dar a la luz

En San Fernando de Noronha, el archipiélago famoso por su reserva natural, no tiene infracestructuras sanitarias adecuadas para asistir un parto.

La embarazada que vaya a dar a luz debe salir de la isla. El diario brasileño O Globo, detalla que las mujeres tienen que viajar hasta la ciudad de natal -365 kilómetros- para ser atendidas en un hospital con salas de maternidad.

"La madre, que no quiere ser identificada, se puso de parto en casa. "La familia ha informado de que desconocía la existencia del embarazo", informó el Gobierno de Fernando de Noronha en un comunicado que reproduce el periódico O Globo.

La madre, de 22 años, reconoce en declaraciones a O Globo: "Me hice un test de embarazo y dio negativo. No sentí nada durante toda la gestación. En la noche del viernes tuve un cólico y cuando fui al baño vi algo que salía entre mis piernas. En ese momento llegó el padre y lo cogió. Era un bebé, una niña. Me quedé paralizada, no sabía que estaba embarazada", ha asegurado.

El padre, por su parte, asegura al mismo periódico que "de haber sabido que estaba embarazada no habría tenido a mi hija aquí".