Melani y la ópera: semifinalistas de la Voz Kidds

Boquiabiertos y alucinados se quedaron los 'coaches' de la 'Voz Kids' y sus acompañantes después de escuchar a Melani, la niña de diez años que robó los oídos y el corazón de Melendi en las audiciones a ciegas del programa.

Tal y como hizo en la audiciones a ciegas, Melani, cantó 'O mio bambibino caro' -aria de la ópera Gianni Schicchi con música de Giacomo Puccini y libreto de Giovacchino Forzano- en el útimo asalto. Un programa en el que estaba presente el supercoach: David Bisbal: "Está claro que no hay palabras. Todos hemos visto niños prodigio en cualquier parte del mundo y no me cabe duda de que este vídeo, este fragmento de ‘La Voz Kids 4’ va a acabar con los corazones del mundo entero, felicidades”.

“Estoy tan emocionado que no me salen las palabras”. Así se expresaba Melendi después de escuchar a Melani con su interpretación de 'O mio babbino caro'

Melendi solo necesitó 5 segundos para darse vuelta. Tras él, Antonio Orozco y Rosario Flores pulsaron el botón rojo para girar sus sillones y demostrar así que ellos también querían a Melani en su equipo.

Jesús Vázquez, en la trastienda de esta cuarta sesión de la Voz Kids, también fue testigo de la actuación de esta niña: "¡Es una cosa loca!", le decía el presentador a los familiares de la pequeña.

Melani, aquella niña que eligió a Melendi por su "espíritu aventurero", ya es semifinalista de la Voz Kids.