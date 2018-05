Sábado, 19 de mayo de 2018 (12.30 GMT)

GOBIERNO CATALUÑA

Rajoy ha recibido ya la carta de Torra y le responderá apelando a la ley

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido ya la carta que le envió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidiéndole una reunión y le responderá esta misma semana reiterando su disposición al diálogo pero subrayando que garantizará el cumplimiento de la Constitución y la ley.

ERC "restituirá" a Comín en Salud y situará a Maragall en Exteriores

ERC "restituirá" a Toni Comín en la Consellería de Salud y situará a Ernest Maragall al frente del Departamento de Exteriores, en la propuesta de consellers de este partido para formar parte del Govern de Quim Torra, según han explicado a Efe fuentes republicanas.

Sánchez insta a Torra a pasar de los palabras a los hechos y reunirse con él

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado hoy al nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, a pasar "de las palabras a los hechos" y le ha asegurado que no tiene inconveniente en hablar con él, "si su supremacismo se lo permite".

Podemos intenta aguantar el chaparrón por el chalé de Iglesias y Montero

Podemos trata de aguantar el chaparrón tras el aluvión de críticas que han caído por el chalé de más de 600.000 euros que Pablo Iglesias e Irene Montero se han comprado en la sierra de Madrid, algo que para muchos de sus militantes puede ser un jarro de agua fría que no esperaban de sus dirigentes.

Rajoy cita acuerdo con NC como ejemplo de que es mejor construir que destruir

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que "siempre es mejor construir que destruir", como demuestra el acuerdo alcanzado con Nueva Canarias (NC) por el que los nacionalistas canarios apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Cs pide a PP y PSOE rectificar y defender juntos la Constitución en Cataluña

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha pedido esta mañana al PP y al PSOE que "rectifiquen" y "que se aplique la Constitución y la extensión del 155", pues el nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, "no sólo insulta constantemente, sino que es más procés".

Maíllo a Torra: Solo hay un presidente en Cataluña y él es único responsable

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido hoy al nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, de que, aunque pueda ser un "títere" de Carles Puigdemont, solo hay un presidente de la Generalitat y él es el único responsable de sus acciones.

Millo afirma que nombrar consellers en prisión contradice la voluntad diálogo

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, cree que la voluntad de diálogo anunciada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la carta enviada al presidente Mariano Rajoy se contradice con la eventualidad de nombrar consellers a personas que están en prisión.

Los restos mortales de soldado fallecido en Mali llegan esta tarde a Rota (Cádiz)

Los restos mortales del soldado de Infantería de Marina Antonio Carrero Jiménez, fallecido ayer en el accidente de tráfico de un convoy militar en Mali, llegarán esta tarde a la base de Rota (Cádiz), donde serán recibidos por sus familiares.

Exteriores confirma que no viajaban españoles en el avión siniestrado en Cuba

El Ministerio de Exteriores ha confirmado hoy que no hay españoles entre las víctimas del accidente de avión ocurrido ayer en las inmediaciones del aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

La deuda española sufre las tensiones generadas por la política italiana

España, al igual que el resto de países de la periferia europea, sufre por las dudas que genera en los inversores la actual situación política de Italia, lo que ha llevado a la prima de riesgo española a rozar los 90 puntos básicos y al bono a diez años a niveles de principios de marzo.

PNV avisa de "acusada militancia política" de líderes movimiento pensionistas

Bilbao (EFE). El dirigente del PNV, Koldo Mediavilla, ha advertido hoy de que quienes "se están convirtiendo en 'líderes' del movimiento pensionista" en Euskadi son personas "con una acusada militancia política" en la izquierda abertzale y Podemos y les ha pedido que no traten "de embaucar a la gente con propuestas imposibles".

Presidente Down España: Niños con Down no dan más problemas que otros hijos

Para las personas con síndrome de Down todas las etapas de la vida "son un reto" pero no son más problemáticas que cualquier otro hijo, según asegura el presidente de Down España, Mateo San Segundo, quien afirma que España está "en pañales" a la hora de proporcionarles un envejecimiento activo.

Detenido en Huelva el padre que se fugó de Zaragoza con su hijo de 8 años

Una operación policial ha permitido detener en Huelva al padre que se fugó de Zaragoza con un hijo de 8 años que debía haber entregado a su madre la tarde del pasado 6 de mayo en un punto de encuentro familiar de la capital aragonesa.

Un libro narra la historia de España en el siglo XX a través de su música

¿Qué dicen de nosotros las canciones que escuchamos? Bajo esta cuestión arranca un ensayo que recorre el siglo XX español a través de su música y que, atendiendo al disenso en torno al himno nacional, arroja ya una clara conclusión para su autor, Fidel Moreno: "Somos un pueblo al que le gusta discutir".