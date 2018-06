Sábado, 16 de junio de 2018 (12.30 GMT)

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Francia colaborará con España en la acogida de los migrantes del Aquarius

Francia cooperará con España en la acogida de los 630 migrantes a bordo del buque Aquarius, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras mantener una conversación con el embajador francés en España.

Más de 2.300 personas darán primera atención a los 630 migrantes del Aquarius

Un dispositivo de más de 2.300 personas será el encargado de ofrecer una primera atención, fundamentalmente sanitaria, a los 630 migrantes del buque Aquarius que está previsto que lleguen mañana al puerto de Valencia.

Ábalos afirma que no habrá "excepciones" con los migrantes del Aquarius

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que los 629 refugiados del buque Aquarius, que atracará mañana en Valencia, tendrá una autorización especial de un mes, pero a partir de ahí se les tratará con la legalidad en la mano "sin excepciones".

Más de 200 inmigrantes rescatados en las costas andaluzas y canarias

Más de 200 inmigrantes han sido rescatado hoy en las costas de Almería, el estrecho de Gibraltar, Granada y de la isla canaria de Lanzarote.

Rivera plantea que partidos deban obtener un 3 % del total nacional de votos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto hoy una ley electoral en la que los partidos políticos deban obtener un tres por ciento del total nacional de votos para entrar en el Congreso de los Diputados.

La rebaja al 10% del IVA en todo lo cultural se planteará en 2019

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha adelantado a Efe que la bajada al 10% del IVA en todas las actividades artísticas se "planteará" en 2019, y ha agradecido a la subcomisión que ha elaborado el Estatuto del Artista "poner más fácil" este reclamación del sector cultural.

Ernest Maragall asegura que el Govern no renunciará a la independencia

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, ha asegurado hoy que el Govern no renunciará a la independencia y ha criticado que el nuevo Ejecutivo socialista no lo entienda o no quiera verlo.

El PNV ve al Gobierno "capaz" de acercar a los presos de ETA

El parlamentario vasco del PNV Luis Javier Tellería ha afirmado hoy que ve "capaces" a los responsables del actual Gobierno del PSOE de llevar a cabo un acercamiento de presos de ETA, un asunto ante el que EH Bildu tiene "cierto optimismo".

Más de 18.000 conductores se quedan sin carné cada año al perder los puntos

Un total de 18.251 conductores se quedaron el año pasado en España sin carné de conducir tras haber perdido todos los puntos, una cifra similar a la de 2016, según las cifras remitidas al Congreso por el Gobierno.

Una veintena de implicados en una reyerta por defender a una mujer en Lepe (Huelva)

Una veintena de personas se vio implicada anoche en Lepe (Huelva) en una reyerta que se inició cuando unos vecinos de la localidad observaron cómo un hombre agredía a una mujer cerca de la estación de autobuses, originándose una revuelta.

La exposición "Prision Blues" retrata el trabajo de espera de los periodistas

La exposición "Prision blues: políticos en prisión" del periodista Jaime Rull se ha inaugurado hoy para dar "relevancia" al papel de los periodistas y reflejar como se convierten en "presos de la imagen y el tiempo" en defensa de la libertad de exposición.