Rajoy deja claro que España defenderá la vigencia del acuerdo nuclear con Irán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado este miércoles que España va a seguir, junto con sus socios europeos, defendiendo la vigencia del acuerdo nuclear con Irán, y ha lamentado la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a este país de dicho acuerdo.

Trump anunció este martes la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la reanudación de las sanciones levantadas bajo el pacto, una decisión que decepcionó a sus aliados en Europa y propinó un nuevo golpe al legado de su predecesor, Barack Obama.

"El paso dado por Donald Trump no es una buena noticia y me gustaría no haberla escuchado", ha dicho Rajoy en declaraciones en el Congreso al ser preguntado por este asunto.

Pero ha recalcado que "desde luego" España seguirá defendiendo la vigencia del acuerdo de 2015, que fue "un avance muy significativo" y que como ha recordado apoyaron "todos los países occidentales para defender la libertad, la democracia y sobre todo la seguridad de la gente".

Aunque ha admitido que "respeta" las razones que pueda haber aportado Trump para tomar esta decisión, Mariano Rajoy ha insistido en que España estará junto a sus aliados europeos y apoyará por tanto seguir adelante con el acuerdo.